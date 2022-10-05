Edirne'de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video

Edirne'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 240 bin sigara kağıdı ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları tırda yapılan arama çalışmaları sonucu çok sayıda gümrük kaçağı olduğu belirlenen ürün ele geçirildi. 1,2 Milyon sigara kağıdı, 16 bin elektronik sigara, 2 bin gözlük ele geçirildi. Yapılan arama sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 240 bin yaprak sigara kağıdı, 30 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 2 bin gözlük ele geçirildi.Olayla ilgili tır sürücüsü E.E. gözaltına alındı.