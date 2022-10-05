Edirne'de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video
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Edirne'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 240 bin sigara kağıdı ve 2 bin gözlük ele geçirildi.
Olayla ilgili tır sürücüsü E.E. gözaltına alındı.