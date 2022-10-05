Video Yaşam Edirne'de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video
Edirne'de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video

Edirne'de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video

05.10.2022 | 10:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 01:26
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 05.10.2022 | 10:48
Beyoğlu’nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 03:41
Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 05.10.2022 | 10:08
Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 01:29
Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 05.10.2022 | 10:20
Edirne’de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 02:34
Edirne'de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 10:20
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 01:19
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 05.10.2022 | 09:52
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video 00:25
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video 05.10.2022 | 09:45
Arnavutköy’de 2 kişi park halindeki otobüslerin aküsünü çaldı | Video 01:06
Arnavutköy’de 2 kişi park halindeki otobüslerin aküsünü çaldı | Video 05.10.2022 | 10:08
Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video 03:20
Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 09:38
Samsun’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:10
Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:33
Kadıköy’de polisin Dur ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video 02:09
Kadıköy'de polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı | Video 05.10.2022 | 09:28
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 01:30
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:27
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 00:12
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 09:22
İzmir’de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video 00:41
İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı | Video 05.10.2022 | 09:06
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 01:13
Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:04
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 04:33
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 05.10.2022 | 08:48
Erzincan’da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 00:34
Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:54
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 00:34
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:41
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 02:20
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 01:36
Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video 09:43
Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video 05.10.2022 | 01:36
Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video 01:31
Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video 05.10.2022 | 00:45

Edirne'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 240 bin sigara kağıdı ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları tırda yapılan arama çalışmaları sonucu çok sayıda gümrük kaçağı olduğu belirlenen ürün ele geçirildi. 1,2 Milyon sigara kağıdı, 16 bin elektronik sigara, 2 bin gözlük ele geçirildi. Yapılan arama sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 240 bin yaprak sigara kağıdı, 30 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü E.E. gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA