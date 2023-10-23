Edirne’de bir evin bahçesinde onlarca göçmen yakalandı | Video
Edirne’de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 100’den fazla göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.
Daha sonra evin bahçesinde ve içinde kamyon dolusu göçmen gören ekipler, takviye destek istedi. Ayrıca, evin bahçesinde onlarca göçmeni bir arada gören vatandaşlar heyette düştü.
Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100'den fazla düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.
Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Polis, göçmenleri Edirne'de terk eden organizatörleri ve insan kaçakçılarını bulmak için çalışma başlattı.
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