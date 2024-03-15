Edirne’de domates yüklü tır yanarak hurdaya döndü | Video
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyrukta gümrük sırası bekleyen domates yüklü tır alevlere teslim olarak hurda yığınına döndü.
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