Edirne’de duyarlı çaycı işyerinin önünde bulduğu 7 bin lira değerindeki altının sahibini arıyor | Video
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Edirne’de çay işletmecisi bir hafta önce işyerinin önünde bulduğu 7 bin lira değerindeki altının sahibini arıyor.