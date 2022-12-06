Video Yaşam Edirne’de duyarlı çaycı işyerinin önünde bulduğu 7 bin lira değerindeki altının sahibini arıyor | Video
Edirne’de duyarlı çaycı işyerinin önünde bulduğu 7 bin lira değerindeki altının sahibini arıyor | Video

Edirne’de duyarlı çaycı işyerinin önünde bulduğu 7 bin lira değerindeki altının sahibini arıyor | Video

06.12.2022 | 17:50

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Edirne’de çay işletmecisi bir hafta önce işyerinin önünde bulduğu 7 bin lira değerindeki altının sahibini arıyor.

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