Edirne’de elektrik direğindeki patlama anı kamerada | Video
Edirne'de elektrik direğinde bulunan yüksek gerilim hattındaki başlık arızası sebebiyle patlama meydana geldi. Trafodaki patlama anı ise anbean görüntülendi
"PEŞ PEŞE YAŞANAN PATLAMALAR ÇEVREDE KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU"
Patlamalar nedeniyle korktuğunu ifade eden Nizamettin Kazdal, yaklaşık 1 saat boyunca patlamaların yaşandığını belirterek, "112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım ve buraya geldiler ama müdahale edilmeden elektrik direğinde patlama meydana geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri burada önlem alarak trafiği kapattı. Son patlama nedeniyle burada bulunan vatandaşla ile birlikte büyük korku yaşadık" dedi.
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