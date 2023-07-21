Edirne’de feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı | Video 21.07.2023 | 11:16 Edirne’nin Keşan ilçesinde tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne'nin Keşan ilçesi Yerlisu Köyü Kavşağında tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi.Kaza sonrasında ikisi olay yerinde ikisi hastanede olmak 4 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.