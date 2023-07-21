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Edirne’de feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı | Video

Edirne’de feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı | Video

21.07.2023 | 11:16

Edirne’nin Keşan ilçesinde tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

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Edirne'nin Keşan ilçesi Yerlisu Köyü Kavşağında tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza sonrasında ikisi olay yerinde ikisi hastanede olmak 4 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

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