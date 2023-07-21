Edirne’de feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı | Video
Edirne’nin Keşan ilçesinde tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza sonrasında ikisi olay yerinde ikisi hastanede olmak 4 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
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