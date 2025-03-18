Edirne'de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce böyle sürüklendi | Video
Edirne'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşının metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Polisin inceleme başlattığı korku dolu kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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