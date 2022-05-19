Edirne'de feci kaza: Minibüs, içindeki yolcularla birlikte ters döndü | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı | Video 19.05.2022 | 16:54
01:44
01:35
00:46
01:50
Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı | Video 19.05.2022 | 15:31
03:17
Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi | Video 19.05.2022 | 15:31
00:48
Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı | Video 19.05.2022 | 15:31
00:50
00:22
Ordu'nun yüksekleri karla beyaza büründü | Video 19.05.2022 | 13:52
00:53
İzmir'de tefeci operasyonu 9 gözaltı | Video 19.05.2022 | 14:08
01:29
Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi | Video 19.05.2022 | 13:35
01:16
Afyonkarahisar'da 19 Mayıs ta kar yağışı sürprizi | Video 19.05.2022 | 13:49
03:19
00:37
05:13
04:09
00:13
Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti | Video 19.05.2022 | 12:15
00:55
00:46
02:22
İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi | Video 19.05.2022 | 11:34
Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ve minibüs çarpıştı. İçinde yolcuların olduğu minibüs takla atarak yola devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolu kısmet trafiğe kapattı.
Minibüs içindeki yolcular kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, kendi imkanları ile devrilen araçtan çıkmayı başardı. 1 kişinin hafif yaralanırken, 9 kişi de bölgeye gelen ambulanslar ile tedbir amaçlı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda ters dönerek devrilen minibüs ise daha sonra kepçe yardımı ile çevrildi ve çekici yardımı ile yediemin otoparkına götürüldü.
Kaza haberini alan Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, kızının kaza yaptığı haberini alır almaz kaza yerine giden Nuran Uslu'nun yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.