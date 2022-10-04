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OTOMATİK OYNAT
01:21
Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video 04.10.2022 | 12:20
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İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
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Düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi | Video 04.10.2022 | 12:20
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Maltepe’de "Hesabı biz öderiz" tartışması kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
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Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video 04.10.2022 | 12:52
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 04.10.2022 | 10:54
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Sokak köpeği ile temizlik görevlisinin yürekleri ısıtan dostluğu | Video 04.10.2022 | 11:03
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Duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalışan şüpheli polisten kaçamadı | Video 04.10.2022 | 11:02
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Beyoğlu’nda kazada facianın eşiğinden dönüldü | Video 04.10.2022 | 11:02
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Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04.10.2022 | 11:02
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Pendik'te 25 yaşındaki genç, kenevir yetiştirilen evde ölü bulundu | Video 04.10.2022 | 11:02
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İzmir’de binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi | Video 04.10.2022 | 10:57
Edirne’den yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma girişiminde bulunan 3 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.