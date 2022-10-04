Video Yaşam Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video
Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video

Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video

04.10.2022 | 12:52

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Edirne’den yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma girişiminde bulunan 3 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği yasadışı yolarla yurtdışına çıkmak isteyen 3 FETÖ/PDY üyesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları takip sonucunda İ.A., R.C., E.E., ve şoför Y.K'yı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A'nın aranması olduğu tespit edildi. İ.A., R.C., E.E. hakkında Terör örgütüne üye olma suçundan ve araç sürücüsü Y.K. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan tahkikat başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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