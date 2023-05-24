Edirne'de gökkuşağı hayran bıraktı | Video
Edirne'de akşam saatlerinde bulutlu havanın ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
Edirne'de gökkuşağı hayran bıraktı | Video 24.05.2023 | 21:39
03:20
Niğde’de ilk kez pankreas başındaki tümör ameliyatı yapıldı | Video 24.05.2023 | 17:52
01:52
02:21
Bolu'da ilk kez Cygnus olor türü kuğu görüntülendi | Video 24.05.2023 | 15:45
01:01
İstanbul'da PKK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı | Video 24.05.2023 | 15:34
00:48
Kayseri'de terör operasyonu: 14 gözaltı | Video 24.05.2023 | 14:46
00:33
Siverek'te kökünü kurutma operasyonları: 7 tutuklu | Video 24.05.2023 | 14:46
09:21
02:30
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı | Video 24.05.2023 | 12:57
00:46
Aksaray'da definecilere jandarma baskını: 3 gözaltı | Video 24.05.2023 | 11:14
00:58
Caddede drift atan magandalar "Yaptıklarım için pişman değilim” | Video 24.05.2023 | 11:05
05:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 24.05.2023 | 11:02
08:19
00:43
Şanlıurfa’da terör örgütü üyesi yakalandı | Video 24.05.2023 | 09:41
00:54
Mersin'de 22 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı | Video 24.05.2023 | 09:41
00:43
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı | Video 24.05.2023 | 09:40
01:37
Çorum'da park halindeki otomobil kundaklandı | Video 24.05.2023 | 09:09
08:19
03:27
Esenyurt'ta otopark görevlisi otomobille ezilerek öldürüldü | Video 24.05.2023 | 08:53