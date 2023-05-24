Video Yaşam Edirne'de gökkuşağı hayran bıraktı | Video
Edirne'de gökkuşağı hayran bıraktı | Video

Edirne'de gökkuşağı hayran bıraktı | Video

24.05.2023 | 21:39

Edirne'de akşam saatlerinde bulutlu havanın ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı.

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