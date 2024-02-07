Edirne’de günlerdir polislerden kaçan sürücü ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralı | Video 07.02.2024 | 15:15 Edirne’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ekip otosuna çarparak kaza geçirmesi sonucu 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne'de günlerdir sürekli olarak polis kontrol noktalarında dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü Ö.G., şehir merkezinde arabasıyla seyir halindeyken polislerin dikkati sayesinde yeniden göründü.Polis ekiplerinin Bulgaristan X 7348 KC plakalı otomobil sürücüsü Ö.G.'ye defalarca dur ihtarında bulunmasına rağmen otomobil ile hızlı bir şekilde kaçmaya devam etti.Daha sonra diğer devriye gezen polis ekiplerinin de yardımıyla şüpheli otomobil Edirne Sanayi Sitesi girişinde başka bir ekip otosuna çarptıktan sonra durdurulabildi. Daha sonra kullandığı otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başlayan Ö.G., polis ekiplerince havaya ateş açılması sonucu daha fazla kaçamadan yakalandı. Yakalanan şüpheli, polislerden kelepçesinin açmalarını istedi. Ayrıca midesinin bulandığını da söyleyen Ö.G., polisin yine şefkatiyle karşılaşarak, hastaneye götürüleceğini söyledi.Ekip otosunda bulunan 2 polis ise hafif şekilde yaralanması sonucu ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.Gözaltına alınan Ö.G.'nin daha öncede işlediği 23 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.