Video Yaşam Edirne’de günlerdir polislerden kaçan sürücü ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralı | Video
Edirne’de günlerdir polislerden kaçan sürücü ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralı | Video

Edirne’de günlerdir polislerden kaçan sürücü ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralı | Video

07.02.2024 | 15:15

Edirne’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ekip otosuna çarparak kaza geçirmesi sonucu 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edirne'de günlerdir sürekli olarak polis kontrol noktalarında dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü Ö.G., şehir merkezinde arabasıyla seyir halindeyken polislerin dikkati sayesinde yeniden göründü.

Polis ekiplerinin Bulgaristan X 7348 KC plakalı otomobil sürücüsü Ö.G.'ye defalarca dur ihtarında bulunmasına rağmen otomobil ile hızlı bir şekilde kaçmaya devam etti.

Daha sonra diğer devriye gezen polis ekiplerinin de yardımıyla şüpheli otomobil Edirne Sanayi Sitesi girişinde başka bir ekip otosuna çarptıktan sonra durdurulabildi. Daha sonra kullandığı otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başlayan Ö.G., polis ekiplerince havaya ateş açılması sonucu daha fazla kaçamadan yakalandı. Yakalanan şüpheli, polislerden kelepçesinin açmalarını istedi. Ayrıca midesinin bulandığını da söyleyen Ö.G., polisin yine şefkatiyle karşılaşarak, hastaneye götürüleceğini söyledi.

Ekip otosunda bulunan 2 polis ise hafif şekilde yaralanması sonucu ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ö.G.'nin daha öncede işlediği 23 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edirne’de günlerdir polislerden kaçan sürücü ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralı | Video 02:27
Edirne’de günlerdir polislerden kaçan sürücü ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralı | Video 07.02.2024 | 15:15
Arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı | Video 01:34
Arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı | Video 07.02.2024 | 15:16
Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video 03:35
Boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı! O anlar kamerada | Video 07.02.2024 | 14:42
Rize’de çığ düşme böyle görüntülendi | Video 00:35
Rize’de çığ düşme böyle görüntülendi | Video 07.02.2024 | 15:02
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon kamerada | Video 01:06
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon kamerada | Video 07.02.2024 | 14:31
18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 00:21
18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 07.02.2024 | 14:41
Pendik’te dükkan sahibinden kiracısına tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık | Video 01:25
Pendik’te dükkan sahibinden kiracısına tehdit: "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" | Video 07.02.2024 | 14:31
Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı | Video 03:35
Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini ikinci kez taşladı | Video 07.02.2024 | 14:31
6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:33
6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.02.2024 | 13:50
Kadıköy’de 250 bin TL’lik motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:57
Kadıköy'de 250 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.02.2024 | 13:12
Kartal’da uyuşturucu taşıyan motokurye, sevkiyat esnasında yakalandı | Video 00:19
Kartal’da uyuşturucu taşıyan motokurye, sevkiyat esnasında yakalandı | Video 07.02.2024 | 13:59
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi | Video 01:09
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi | Video 07.02.2024 | 13:54
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan organizatörün FETÖ/PDY üyesi olduğu ortaya çıktı | Video 00:22
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan organizatörün FETÖ/PDY üyesi olduğu ortaya çıktı | Video 07.02.2024 | 13:54
Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:14
Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.02.2024 | 13:50
İstanbul’da takside taciz tartışması: “Beni elledin” diyerek ücreti ödemedi | Video 00:47
İstanbul’da takside "taciz" tartışması: “Beni elledin” diyerek ücreti ödemedi | Video 07.02.2024 | 13:24
Artvin’de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02:29
Artvin'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı | Video 07.02.2024 | 12:13
Ankara’da silah kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı | Video 00:10
Ankara’da silah kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı | Video 07.02.2024 | 11:35
Kadın hırsızlık çetesi Gaco çökertildi: 8 tutuklama | Video 01:11
Kadın hırsızlık çetesi "Gaco" çökertildi: 8 tutuklama | Video 07.02.2024 | 11:35
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı | Video 01:18
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı | Video 07.02.2024 | 11:35
Mardin’de kırmızı ışıkta zincirleme kaza! | Video 01:03
Mardin'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza! | Video 07.02.2024 | 11:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA