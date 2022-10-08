Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde H.N idaresindeki otomobil, T.M idaresindeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer otomobil de karşı şeride savruldu. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, kazanın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı.Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.