Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 18.03.2025 | 14:54 Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne'nin Lalapaşa yolunda Bulgaristan uyruklu I.O'nun kullandığı PP 2605 BP plakalı otomobil ile C.A'nın kullandığı 06 AFA 792 plakalı otomobil çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.