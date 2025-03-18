Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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