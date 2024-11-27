Edirne'de iş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.11.2024 | 09:04 Edirne'de çıkan yangında depo olarak kullanılan bir iş yeri alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne merkez Yeniimaret Mahallesi Bademlik Caddesi'nde depo olarak kullanılan bir iş yerinde sabaha karşı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sardığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.