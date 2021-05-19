Edirne'de kahvehane kumar operasyonu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:08
00:33
İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlalinin sebep olduğu kaza kamerada 19.05.2021 | 10:09
06:06
Terörden arındırılan Munzur’da yaz günü kızak keyfi | Video 19.05.2021 | 09:23
01:33
Esenyurt’ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı | Video 19.05.2021 | 09:46
01:52
Boğaz manzaralı restorana koronavirüs baskını kamerada | Video 19.05.2021 | 09:34
00:13
Kartal’da motosiklet sepetindeki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 19.05.2021 | 09:46
00:43
Edirne'de kahvehane kumar operasyonu | Video 19.05.2021 | 09:34
04:27
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var 19.05.2021 | 08:50
01:30
01:30
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde yangın paniği | Video 19.05.2021 | 08:43
01:20
01:47
Adana’da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu | Video 19.05.2021 | 08:30
00:53
01:10
İzmir'de silahlı dehşet! Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu 19.05.2021 | 06:09
00:57
THY'den tarihi forma! Uçağa milyonlarca kişinin adı yazılacak | Video 19.05.2021 | 00:14
03:36
05:40
01:31
Normalleşme sürecinde kritik eşik... Detaylar A Haber'de | Video 18.05.2021 | 17:57
01:55
Yeni araştırmada dikkat çeken sonuç! Günde 10 bin adım gerekli mi? | Video 18.05.2021 | 17:41
Edirne’de kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 16 kişiye ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sabuni Mahallesi'nde bir kahvehanenin kapılarının kapatılıp oyun oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polisler, kahvehaneye giderek kapının açılması uyarısında bulundu. Uyarıların ardından kapıyı açan işletme sahibi, karşısında polisi görünce şoke oldu.
Polis ekipleri, kahvehanede yaptıkları araştırmada oyun oynandığına dair herhangi bir ize rastlamadı. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği belirlenen kahvehanede bulunan 16 kişiye ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.