Edirne'de kullanılmayan evin kömürlüğündea yangın çıktı | Video

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kullanılmayan iki katlı bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.
Çevredeki vatandaşlar, kömürlüğün tinerciler tarafından yakıldığını iddia ederken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.