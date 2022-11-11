Edirne’de motosiklet anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı | Video

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bebek arabasında olan çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve çocuğu yola savrularak yaralanırken, motosiklet sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kaza anı ve çevredekilerin yardıma koşması ile anne ve küçük çocuğu hastaneye götürdüler.
"CANİCE BİR DAVRANIŞ, İNSANLIK BİTMİŞ"
Kazayı gören Oğuzhan Bilecik, "İki arkadaş dolaşırken anne ve çocuğunun yerde yattığını gördüm ve o anda ben geldiğimde ise motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı, ben kaçmaması için bağırdım ama çoktan olay yerinden kaçmıştı bile. Bir kadın çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istiyordu heralde. Bu sırada motosiklet çarptı. Kadın yola savruldu. Hemen yardıma koştuk. Anne ve çocuğunu çevredeki başka vatandaşlar hastaneye götürdü motosiklet sürücüsünün bu yaptığı çok ayıp ve çok canice bir davranış insanlık bitmiş" diye konuştu.
Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.