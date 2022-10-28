Edirne'de narkotik ekipleri şafak operasyonu düzenledi: 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı | Video
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde 8 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sabah saatlerinde 8 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan ikamet aramalarında, uyuşturucu maddeler ile birlikte silah, tüfek ve mermiler ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen bin 950 gram esrar maddesi, 1 adet tabanca, 2 adet yarı otomatik pompalı tüfek, 75 adet tabanca fişeği, 9 adet pompalı tüfek fişeği, 3 adet fişeklenmiş satışa hazır 7.44 gram esrar maddesi ve yine satışa hazır vaziyette 0.62 gram metamfetamin maddesine el konuldu.
Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.