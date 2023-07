Edirne'de okuldan hırsızlık kamerada! Tanınmamak için okul kantinindeki önlüğü giydiler | Video 20.07.2023 | 16:30 Edirne’de okuldan bilgisayar ile bir çok malzeme çalan 2 şüpheli tanınmamak için güneş gözlüğü ve yüzlerine maske takmasına rağmen polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Okuldan hırsızlık ihbarı üzerine mahallede geniş çaplı araştırma başlatan polisler, çalınan malzemeleri bulmak için yoğun mesai harcadı. Yapılan güvenlik kamera araştırmalarında hırsızların tanınmamak için güneş gözlüğü ve yüzlerine maske taktıkları görüldü. Ayrıca şüpheliler okul kantininde bulunan kıyafetleri giyerek kendilerini kamufle etti. O anlar ise anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.Edirne'de Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinden gece saat 04:00 sıralarında 2 adet monitör, 2 adet bilgisayar kasası, bilgisayar mouse'ları, telsiz telefonu, laptop çalınması ve okul kapılarına zarar verilmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti.Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan 7 saatlik çalışmalarla çevrede bulunan güvenlik kameralarının didik didik incelenmesinin ardından 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.Daha sonra yapılan detaylı kimlik tespit çalışmaları sonucunda hırsızlık yapan şüphelilerin O. K. ile K. C. K. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bahse konu çalıntı malzemelerle birlikte O. K. ile K. C. K. kaldıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.13 saat içinde polis ekipleri tarafından çalıntı malzemeler bulunarak okul müdürüne teslim edildi. Malzemeleri teslim alan okul müdürü polis ekiplerine teşekkür etti.Şüpheli şahıslar O. K. ile K. C. K. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edildi.