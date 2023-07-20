Edirne'de okuldan hırsızlık kamerada! Tanınmamak için okul kantinindeki önlüğü giydiler | Video
Edirne’de okuldan bilgisayar ile bir çok malzeme çalan 2 şüpheli tanınmamak için güneş gözlüğü ve yüzlerine maske takmasına rağmen polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne'de Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinden gece saat 04:00 sıralarında 2 adet monitör, 2 adet bilgisayar kasası, bilgisayar mouse'ları, telsiz telefonu, laptop çalınması ve okul kapılarına zarar verilmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan 7 saatlik çalışmalarla çevrede bulunan güvenlik kameralarının didik didik incelenmesinin ardından 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Daha sonra yapılan detaylı kimlik tespit çalışmaları sonucunda hırsızlık yapan şüphelilerin O. K. ile K. C. K. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bahse konu çalıntı malzemelerle birlikte O. K. ile K. C. K. kaldıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
13 saat içinde polis ekipleri tarafından çalıntı malzemeler bulunarak okul müdürüne teslim edildi. Malzemeleri teslim alan okul müdürü polis ekiplerine teşekkür etti.
Şüpheli şahıslar O. K. ile K. C. K. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:40
04:39
01:56
Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi | Video 20.07.2023 | 16:29
00:38
Uyuşturucu taciri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 20.07.2023 | 16:05
00:38
00:13
01:56
Siverek’te bir evin çatı katı alev alev yandı | Video 20.07.2023 | 15:56
02:02
Kuşadası'nda mobil trafo yangını korkuttu | Video 20.07.2023 | 15:38
01:15
Küçükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı | Video 20.07.2023 | 15:29
01:12
Ev sahibi kiracısının evini bastı! Küfür ve tehditler savurdu... | Video 20.07.2023 | 15:27
04:41
01:10
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 20.07.2023 | 13:46
03:29
01:23
Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 20.07.2023 | 13:47
01:04
Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı: 1 yaralı | Video 20.07.2023 | 13:47
01:45
Tuğla yüklü tır, otomobille çarpıştı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 12:26
03:11
Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video 20.07.2023 | 12:26
00:44
01:44
İneğin selfie merakı, sosyal medyada viral oldu | Video 20.07.2023 | 11:53
00:24
İstanbul’da aranan 11 şüpheli yakalandı | Video 20.07.2023 | 11:51