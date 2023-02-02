Edirne'de otomobil, park halindeki 2 TIR'a çarptı: 2 yaralı | Video 02.02.2023 | 08:30 EDİRNE'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak park halindeki 2 TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Gökberk B. ve Gamze Ç, yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 23.30 sularında İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Havsa istikametine seyir halinde olan Görberk B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, park halindeki 2 TIR'a arkadan çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Görberk B. ve yolcu olarak bulunan Gamze Ç., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi geldi. Araçta sıkışan Gamze Ç., itfaiye görevlileri tarafından çıkartıldı. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.