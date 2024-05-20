Edirne’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü: “Çevirdik direksiyonu kaçtık” | Video 20.05.2024 | 10:03 Edirne’de ‘dur ihtarına’ uymayan alkolü sürücü yaşanan kovalamacada yakalanarak 20 bin 500 TL para cezası aldı ve ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yaptığı trafik denetiminde bir otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri şüpheli sürücü Batuhan Şişli idaresindeki 43 HB 225 plakalı otomobili kıskıvrak yakaladı.Yapılan alkolmetre kontrolünde sürücü Batuhan Şişli'nin alkolü olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve alkolü otomobil kullanmak gibi suçlardan Şişli'ye yaklaşık 20 bin 500 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 yıl 2 ay el konulurken, otomobil ise trafikten men edildi.Dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Batuhan Şişli, "Kaçtık falan işte, öyle muhabbetler oldu. Uygulamayı görünce çevirdik direksiyonu kaçtık oradan. 20 bin 500 TL ceza aldık" dedi.