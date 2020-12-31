Video Yaşam Edirne'de polisle alkollü sürücü arasındaki gülümseten diyalog sosyal medyada oldu oldu | Video

Edirne'de polisle alkollü sürücü arasındaki gülümseten diyalog sosyal medyada oldu oldu | Video

Edirne'de polisle alkollü sürücü arasındaki gülümseten diyalog sosyal medyada oldu oldu | Video
31.12.2020 | 12:10

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Edirne'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz 12 Aralık'ta yapılan denetimler sırasında otomobiliyle polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücü A.D. kovalamacayla yakalandı. Daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2 kez el konulan A.D.?ye 11 bin 145 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl el konuldu. Polise yakalanan sürücünün, "Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim. Benim şu telefonumu bana verin. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim" dediği anlara sosyal medyada çok sayıda paylaşıma konu oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne'de polis ekipleri geçen 12 Aralık'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara idari para cezası uyguladı. İlhami Ertem Caddesi'nde A.D., otomobiliyle polisten kaçarken motosikletli bir kuryeye çarptı. Yaralanan kurye M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, A.D.'nin peşine düştü. A.D. yaşanan kovalamacayla yakalandı. A.D.'nin yapılan kontrollerde 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.


EHLİYETİNE 2 KEZ EL KONULMUŞ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.D.'nin daha önce alkollü araç kullanmak suçundan 2 kez ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ekipler ehliyetsiz 3'üncü kez alkollü araç kullanıp sokağa çıkma ihlali yapan sürücü A.D.'ye 11 bin 145 lira para cezası uygularken ehliyetine de 5 yıl el koydu.
Polise yakalanan sürücünün, "Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim" dediği anlara sosyal medyada çok sayıda paylaşıma konu oldu. Polisin, aracın anahtarı istemesi üzerine de "Benim aracım yok abi. Aracın anahtarı yok. Benim şu telefonumu bana verin. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim" diyen alkollü sürücü A.D.'nin görüntüleri sosyal medyada günler sonra dahi öne çıktı.

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