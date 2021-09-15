Edirne'de sağanak etkili oldu | Video
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Edirne'de sağanak etkili oldu | Video 15.09.2021 | 18:05
02:19
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Sokakta kadın cinayeti: “Kızımı göstermemekle tehdit etti öldürdüm” | Video 15.09.2021 | 17:32
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Boğularak öldürülen kadının babasından "idam" yasası çağrısı | Video 15.09.2021 | 16:47
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"Garanti kupon" şebekesine eş zamanlı operasyon | Video 15.09.2021 | 16:47
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Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı | Video 15.09.2021 | 16:36
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Lunaparkta çocuğunu balerine bindirmeyen görevliye silah çekti | Video 15.09.2021 | 15:00
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Kızını taciz edene ceza vermek istedi yanlış adam öldürüldü | Video 15.09.2021 | 14:58
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Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı | Video 15.09.2021 | 14:34
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Saldırmaya çalıştığı yetmedi, tehditler savurdu | Video 15.09.2021 | 14:03
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video 15.09.2021 | 13:54
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Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı | Video 15.09.2021 | 13:11
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Giresun'da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında | Video 15.09.2021 | 13:11
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Markette uyuşturucu ve sahte alkol satan kardeşlere suçüstü | Video 15.09.2021 | 12:59
Edirne'de öğleden sonra aniden başlayan şiddetli yağmur, 10 dakika sürdü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı.