Video Yaşam Edirne'de sağanak etkili oldu | Video

Edirne'de sağanak etkili oldu | Video

Edirne'de sağanak etkili oldu | Video
15.09.2021 | 18:05

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Edirne'de öğleden sonra aniden başlayan şiddetli yağmur, 10 dakika sürdü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı.

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