Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:10
Amerikalı adam omuz atma tartışmasına kurban gitti | Video 28.12.2021 | 16:37
00:20
Sivas’ta kaçak tütün uygulaması: 1 gözaltı | Video 28.12.2021 | 16:48
01:20
Edirne'de sağanak sonrası iş yerlerine su bastı | Video 28.12.2021 | 16:01
04:51
02:36
Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı | Video 28.12.2021 | 15:36
04:29
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor | Video 28.12.2021 | 15:32
01:37
04:26
İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı | Video 28.12.2021 | 15:31
03:53
02:12
Fatih'te tarihi camide yangın | Video 28.12.2021 | 14:53
00:56
Bisiklet kilitli olunca ayakkabıları çaldılar | Video 28.12.2021 | 14:52
01:03
Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı | Video 28.12.2021 | 14:33
00:14
Silahla saldırı anı kameralara yansıdı | Video 28.12.2021 | 14:27
01:26
06:17
00:43
Batman'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, su kuyusunda ölü bulundu | Video 28.12.2021 | 14:03
01:04
00:42
Türk pilot çiftin ilginç rotası! Gökyüzünde aynı rota | Video 28.12.2021 | 13:49
04:56
Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı | Video 28.12.2021 | 13:34
00:37
Avcılar’da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada | Video 28.12.2021 | 13:30
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sanayi sitesinde onlarca işyeri su altında kaldı.
Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Uzunköprü Sanayi Sitesi'ndeki çok sayıda iş yeri su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.