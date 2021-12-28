Edirne'de sağanak sonrası iş yerlerine su bastı | Video

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sanayi sitesinde onlarca işyeri su altında kaldı.

Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Uzunköprü Sanayi Sitesi'ndeki çok sayıda iş yeri su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.