Video Yaşam Edirne’de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı | Video

Edirne’de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı | Video

Edirne’de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı | Video
02.07.2021 | 21:51

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Edirne’de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle iş yerleri sular altında kalan bazı vatandaşlar elektronik eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Sokaklar da sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve polisler tıkalı olan kanalizasyonu birlikte açmaya çalıştı.

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