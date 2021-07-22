Video Yaşam Edirne'de sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi

Edirne'de sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi

Edirne'de sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi
22.07.2021 | 09:48

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Edirne'de bir sitedeki apartmanın 5'inci katında çıkan yangın site sakinlerinde paniğe neden oldu. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ev sahibinin ise tatilde olduğu öğrenildi.

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Edirne merkeze bağlı Şükrüpaşa mahallesinde 4 bloklu bir sitenin içerisindeki binanın beşinci katında yangın çıktı. Daireden dumanlar çıkmaya başladığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yangının meydana geldiği dairenin sahibinin tatilde olduğu öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, sitede bulunan yaklaşık 50 kişi tedbir amaçlı apartmanlardan tahliye edildi. Yangında apartmandan çıktığı sırada rahatsızlanan bir vatandaşa ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

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