Video Yaşam Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu | Video
Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu | Video

Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu | Video

13.10.2022 | 01:29

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Edirne'de ana su borusunda meydana gelen patlak sebebiyle asfaltta göçük oluştu. Metrelerce derinliği dolduran içme suyu, 10 saatten fazla cadde boyunca aktı.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. Boru hattında oluşan patlama sebebiyle asfalt çökerek metrelerce derinliğinde çukur oluştu. Oluşan çukuru dolduran binlerce metreküp su, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi boyunca boşa aktı. Arızaya müdahale eden belediye ekipleri ise, ana vanadan suyun akışını keserek boruyu değiştirmek için 10 saati aşkın süredir müdahale çalışmalarına devam etti.

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