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OTOMATİK OYNAT
00:39
Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı | Video 05.10.2022 | 12:06
03:05
Edirne'de TIR'da 16 bin 385 kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 11:58
02:08
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Kamyonla tehlikeli hareketler pahalıya patladı | Video 05.10.2022 | 12:00
00:58
Muz yüklü konteynerde 48 kilo kokain yakalandı | Video 05.10.2022 | 11:58
04:20
Sarıyer'de İETT kazası! Kafa kafaya çarpıştılar | Video 05.10.2022 | 11:38
03:41
Kırşehir'de doğal gaz patlaması! Ev harabeye döndü | Video 05.10.2022 | 11:09
01:00
Otomobilin çarptığı at menfezden düşüp telef oldu: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 10:54
12:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 05.10.2022 | 10:58
01:26
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 05.10.2022 | 10:48
03:41
01:29
Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 05.10.2022 | 10:20
02:34
01:19
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 05.10.2022 | 09:52
00:25
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video 05.10.2022 | 09:45
01:06
Arnavutköy’de 2 kişi park halindeki otobüslerin aküsünü çaldı | Video 05.10.2022 | 10:08
03:20
Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 09:38
01:10
Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:33
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01:30
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:27
EDİRNE'de, polisin ülkeye giriş yapan TIR'daki aramasında gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, sigara kağıdı, makaron ile gözlük ele geçirildi.