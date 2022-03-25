Video Yaşam Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video

Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın | Video

25.03.2022 | 08:47

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Edirne’de uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 11 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

NARKOTİK EĞİTİMLİ POLİS KÖPEĞİ DİDİK DİDİK ARADI
Günlük bakımı ve eğitimi büyük bir titizlikle yapılan hassas burunlu narkotik eğitimli polis köpeğinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuya geçit verilmedi. Operasyon gerçekleştirilen evler ve şüpheli araçlar didik didik arandı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda eroin, kokain, esrar ve captagon, 915,31 gram skunk, 166,77 gram metamfetamin, 2,57 gram bonzai uyuşturucu maddeleriyle, uyuşturucudan elde edilen 40 bin 545 TL ve 170 Euro ele geçirildi.

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