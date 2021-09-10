Video Yaşam Edirne'de vatandaşlara cinsel tacizde bulunan 4 sapık gözaltına alındı!

Edirne'de vatandaşlara cinsel tacizde bulunan 4 sapık gözaltına alındı!

Edirne'de vatandaşlara cinsel tacizde bulunan 4 sapık gözaltına alındı!
10.09.2021 | 16:47

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Edirne'de sokak ortasında vatandaşlara cinsel organlarını gösterip, taciz eden Fas uyruklu 4 erkek gözaltına alındı.

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Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Vatandaşların da teşhis ettiği, Fas uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü.


Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim" dedi.

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