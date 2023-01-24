Edirne'fe feci kaza: Otomobilin çarptığı 3 yayadan ikisi ağır yaralandı | Video
Edirne’de yolun karşısına geçmek isteyen yayalara otomobilin çarpması sonucu ikisi ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.
Polis ekipleri, sürücü S.M.A.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.
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