Video Yaşam Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video

Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video

26.05.2022 | 12:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 00:17
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 26.05.2022 | 13:33
Firari FETÖ’cü tanınmaz hale gelmiş | Video 00:13
Firari FETÖ'cü tanınmaz hale gelmiş | Video 26.05.2022 | 13:33
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 13:17
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 03:42
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 26.05.2022 | 12:28
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 03:05
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 26.05.2022 | 12:26
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! Ambulans boş diyenlere, Bak bakalım hasta var mı, yok mu? diyerek tepki gösterdi 00:39
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! "Ambulans boş" diyenlere, "Bak bakalım hasta var mı, yok mu?" diyerek tepki gösterdi 26.05.2022 | 12:28
Son Dakika: İzmir’de cami hoparlöründen şarkı dinlettiler! Müftülük konu hakkında açıklama yaptı | Video 00:50
Son Dakika: İzmir'de cami hoparlöründen şarkı dinlettiler! Müftülük konu hakkında açıklama yaptı | Video 26.05.2022 | 12:09
‘Müsilaj’ operasyonunda Mersin’de 18 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:53
‘Müsilaj’ operasyonunda Mersin’de 18 şüpheli gözaltına alındı | Video 26.05.2022 | 11:55
Motosikletini çarpıp kaçmak isteyen kadını, otomobilinin üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı | Video 01:11
Motosikletini çarpıp kaçmak isteyen kadını, otomobilinin üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı | Video 26.05.2022 | 11:50
Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video 02:19
Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video 26.05.2022 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 12:17
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 26.05.2022 | 11:31
İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video 00:54
İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video 26.05.2022 | 10:54
Bursa’da drift atan trafik magandaları kamerada | Video 00:42
Bursa’da drift atan trafik magandaları kamerada | Video 26.05.2022 | 10:54
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi | Video 01:08
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi | Video 26.05.2022 | 11:09
Esenyurt’ta yayaya çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 01:17
Esenyurt'ta yayaya çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 26.05.2022 | 11:06
Kütahya’da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı | Video 01:28
Kütahya'da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı | Video 26.05.2022 | 10:53
İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 00:43
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 26.05.2022 | 10:56
Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video 00:39
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi | Video 26.05.2022 | 09:52
İzmir’de Kolpaçino kumarhanesine baskın Beni çeksene abi! | Video 01:33
İzmir'de "Kolpaçino" kumarhanesine baskın "Beni çeksene abi!" | Video 26.05.2022 | 09:52
Sinop’ta hayran bırakan gün batımı | Video 02:16
Sinop'ta hayran bırakan gün batımı | Video 26.05.2022 | 10:36

İstanbul'dan Edirne'ye tarihi ve turistik noktaları gezmek için gelen ve üstü açılır aracının cam tavanını açık unutan Yaşar Yılmaz Cebioğlu'nun imdadına Edirneli esnaf yetişti. Geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışta iş yerinin karşısında park halinde olan bir aracın üstünün açık olduğunu gören esnaf, sürücüye ulaşamayınca çareyi üstünü şemsiye ile kapatmakta buldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne'de geçtiğimiz gün etkili olan sağanak hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Bunlardan birisi de arabasıyla kentin tarihi ve turistik noktalarını gezmeye gelen Yaşar Yılmaz Cebioğlu oldu.

Üstü açılır aracının cam tavanını açık unutup gezmeye giden Yaşar Yılmaz Cebioğlu, geriye döndüğünde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şiddetli yağış karşısında iş yerinin önündeki malzemeleri toplamaya çıkan Edirneli Esnaf Volkan Küpeli, üstü açık kalan aracın sürücüsüne ulaşamayınca cam tavanın üzerini şemsiye koyarak içeriye yağmur girmesini engelledi.Edirneli esnaf yaptığı bu hareketle Cebioğlu'nun aracında oluşabilecek hasarı önledi.

"İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIM"
Aracının yanına geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Yaşar Yılmaz Cebioğlu, "Aracımın yanına birkaç saat sonra geldim. Yaklaşınca bir baktım ki üzerinde bir tane şemsiye ve üzerine bir taş koymuşlar. Şaşkınlık yaşadım bu şemsiyeyi neden arabamın üzerine koydular diye. Yaklaşınca baktım ki aracın açılır tavanını açık bırakmışım. Sağ olsunlar duyarlı vatandaşlar aracımın su almaması için şemsiyeyi koymuşlar. Hemen karşıdaki esnaflara sordum. Esnafın bu duyarlı hareketi beni çok duygulandırdı. İnsanlığın ölmediğini bir kez daha anladım. Tüm Türkiye'ye Edirneli esnafın yaptığı bu hareketi göstermek için sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu duyarlı hareketinden dolayı esnaf kardeşime bir vefa borcum oluştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Unutkanlığım yüzünden meydana gelecek büyük bir hasardan beni kurtardı" şeklinde açıklamada bulundu.

"ARACA ZARAR GELMEMESİ İÇİN ÜZERİNİ ŞEMSİYE İLE KAPATTIK"
Aracın cam tavanının açık olduğunu görünce ilk olarak aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştığını ve polis ekiplerini aradığını söyleyen Edirneli Esnaf Volkan Küpeli, şiddetli yağmur karşısında araca zarar gelmemesi için şemsiyeyle önlem aldığını aktardı.

Yağmurdan korumak için ilk olarak naylon koyduklarını ve rüzgârın etkisiyle naylon uçması sonrası dükkânın içerisinden şemsiye alıp bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Küpeli, araç sahibinin bu durumu sosyal medya hesabında paylaşması ve teşekkür etmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA