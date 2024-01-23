Edremit’te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı | Video
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Ayrıca, uygulama sırasında bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Denetimler çerçevesinde 23 iş yeri ve 76 araç kontrol edildi. 11 araç sürücüsüne toplamda 79 bin 422 lira idari para cezası kesildi ve 1 araç trafikten men edildi. İki işletmeye, kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesine izin verildiği için idari işlem uygulandı.
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