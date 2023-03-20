Edremit’te AVM faresi 2 kişi polise yakalandı | Video
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Novada İş Merkezi’nde marka mağazalardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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