Video Yaşam Edremit’te AVM faresi 2 kişi polise yakalandı | Video
Edremit’te AVM faresi 2 kişi polise yakalandı | Video

Edremit’te AVM faresi 2 kişi polise yakalandı | Video

20.03.2023 | 15:48

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Novada İş Merkezi’nde marka mağazalardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hırsızlık olayları ile amansız mücadelesi çerçevesinde, ünlü mağazalardan 5'şinden pantolon, tişört, ayakkabı ve 60 farklı çeşit gıda maddesi çaldıkları ileri sürülen Özcan G. (61) ile Ahmet B.(59) isimli kişiler olduğunu tespit etti. Operasyonla alınan şüpheliler çalıntı mallarla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kişiler tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

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