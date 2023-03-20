Edremit’te AVM faresi 2 kişi polise yakalandı | Video 20.03.2023 | 15:48 Balıkesir’in Edremit ilçesinde Novada İş Merkezi’nde marka mağazalardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hırsızlık olayları ile amansız mücadelesi çerçevesinde, ünlü mağazalardan 5'şinden pantolon, tişört, ayakkabı ve 60 farklı çeşit gıda maddesi çaldıkları ileri sürülen Özcan G. (61) ile Ahmet B.(59) isimli kişiler olduğunu tespit etti. Operasyonla alınan şüpheliler çalıntı mallarla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kişiler tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.