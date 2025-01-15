Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılık denetiminde 200 kerevit pinteri ele geçirildi | Video 15.01.2025 | 10:59 Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 200 adet kaçak kerevit pinteri ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yumurtlama döneminde olan kerevitlerin popülasyonunu korumak için pinterlerden canlı olarak çıkarılan kerevitler göle iade edildi.Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele aralıksız devam ediyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, 14 Ocak 2025 Salı günü Gelendost Yeşilköy açıklarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet kerevit pinteri ele geçirdi. Pinterlerin içindeki canlı kerevitler özenle toplanarak doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.Su Ürünleri ekipleri, bu dönemde dişi kerevitlerin yumurtlama aşamasında olduğunu belirterek, kaçak avcılığın ekosisteme büyük zarar verdiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, "15 Kasım itibarıyla kerevit av yasağı başladı. Bu yasak döneminde yapılan denetimlerde tespit edilen yasa dışı av araçlarına el koyuyoruz. Bugün de 200 kerevit pinterini ele geçirdik ve canlı kerevitleri göle iade ettik. Kaçak avcılıkla mücadelemiz, ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.Denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşlardan yasaklara uymalarını ve doğal dengeyi koruma konusunda duyarlı davranmalarını istedi. Kaçak avcılıkla ilgili yapılan çalışmaların, Eğirdir Gölü'nün biyolojik çeşitliliğini ve balıkçılık faaliyetlerini koruma adına önemli bir adım olduğu ifade edildi. Eğirdir Gölü'nün, Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olarak, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirten yetkililer, doğal kaynakların korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.