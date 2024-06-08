Eğitimin yaşı yok dedi, 70 yaşında YKS sınavına girdi | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 70 yaşındaki Necmettin Özkan, YKS'de ter döktü. Torunlarına moral olmak için sınava girdiğini söyleyen Özkan, kazanırsa veterinerlik fakültesinde eğitim görmek istediğini belirtti.
Öğrenciler kendilerine güzel bir çalışma stili yapsınlar. Yani okumaktan korkmasınlar. Ben kasap olduğum için şunu söylemek istiyorum; biz çoban bulamıyoruz. Yarın öbür gün üniversite mezunları çoban olacaklar. Hepsi değil de, bir kısmı. Herkes okuduğu zaman illa devletten bir iş bulurum gayesine kapılmasın. Eğitim önemli. Kendilerini iyi yetiştirsinler." dedi.
Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi müdürü Cavit Yakşi ise, "Velilerimizin de biraz empati yapması lazım. Çocukların işleri çok kolay değil. Çalışmaları gerekiyor. İyi hazırlık yapmaları gerekiyor. İyi bir üniversite, iyi bir eğitim çok önemli insan hayatında. Onların belki bu sınav heyecanını velilerimizde girerek görebilmeli. Necmettin abimiz mahallemizin gülü. Bizim içimde çok hoş bir sürpriz oldu." dedi.
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