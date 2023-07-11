Eğlence mekanı çıkışında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video
İstanbul'da eğlence mekanı çıkışında kavga eden bir grup ortalığı birbirine kattı. Yumruk yumruğa kavga eden şahısların o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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