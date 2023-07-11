Eğlence mekanı çıkışında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 11.07.2023 | 09:33 İstanbul'da eğlence mekanı çıkışında kavga eden bir grup ortalığı birbirine kattı. Yumruk yumruğa kavga eden şahısların o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün sabah saatlerinde Koza Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanına giren bir grup yabancı uyruklu şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma mekanın çıkışında da devam ederken taraflar, yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Eğlence mekanının güvenlik görevlilerinin de tarafları sakinleştirmeye çalıştığı kavga bir süre sonra şahısların dağılması ile son buldu. Yaşanan kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.