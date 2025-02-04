Eğlence mekanı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Denizli'de eğlence mekanı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tartıştıktan sonra eğlence mekanından çıkışında tekrar tartışmaya çıktığı, çıkan tartışmada bıçakla yaralanan gencin kavgaya devam ettiği görülüyor.
GENCİN BIÇAKLANMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Tamer Cura'nın bıçaklandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eğlence mekanı çalışanları oldukları öğrenilen kişilerin Emrullah Karahan ve arkadaşlarını dışarı çıkarttığı görülüyor. Eğlence mekanı çalışanları ile Emrullah Karahan arkadaşlarıyla konuştuğu sırada Tamer Cura'nın elinde ceketiyle dışarı çıktığı ve tartışma yaşadığı gruba doğru gittiği yer alıyor. Görüntülerin devamında birkaç kişi iki tarafı ayırmaya çalışırken, Emrullah Karahan'ın belinden bıçağı çıkartarak Tamer Cura'ya yönelerek iki kez bıçakladığı görülüyor. Görüntülerde Tamer Cura'nın bıçaklanıp, aşırı kan kaybetmesine rağmen kavgaya devam etmesi ise dikkat çekti.
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