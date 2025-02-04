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Eğlence mekanı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Eğlence mekanı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

04.02.2025 | 10:40

Denizli'de eğlence mekanı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tartıştıktan sonra eğlence mekanından çıkışında tekrar tartışmaya çıktığı, çıkan tartışmada bıçakla yaralanan gencin kavgaya devam ettiği görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Denizli'nin Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 29 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Tamer Cura (28), eğlence mekanında Emrullah Karahan'ında arasında bulunduğu grup ile aralarında yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda eğlence mekanı çalışanları Emrullah Karahan ve arkadaşlarını dışarı çıkarttı. Daha sonra grubun arkasından dışarı çıkan Tamer Cura ile grup arasında tekrar sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tamer Cura, Emrullah Karahan tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tamer Cura'yı ilk olarak Çivril Devlet Hastanesine ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan 1 çocuk babası Tamer Cura, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeden kaçan Emrullah Karahan ise jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

GENCİN BIÇAKLANMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Tamer Cura'nın bıçaklandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eğlence mekanı çalışanları oldukları öğrenilen kişilerin Emrullah Karahan ve arkadaşlarını dışarı çıkarttığı görülüyor. Eğlence mekanı çalışanları ile Emrullah Karahan arkadaşlarıyla konuştuğu sırada Tamer Cura'nın elinde ceketiyle dışarı çıktığı ve tartışma yaşadığı gruba doğru gittiği yer alıyor. Görüntülerin devamında birkaç kişi iki tarafı ayırmaya çalışırken, Emrullah Karahan'ın belinden bıçağı çıkartarak Tamer Cura'ya yönelerek iki kez bıçakladığı görülüyor. Görüntülerde Tamer Cura'nın bıçaklanıp, aşırı kan kaybetmesine rağmen kavgaya devam etmesi ise dikkat çekti.

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