Eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay öncesi şüpheli şahsın bir süre iş yeri önüne yürüyerek geldiği ve belinden çıkardığı silahı iş yerine doğrultarak peş peşe ateş ettiği görüldü.
Saldırı sonrası şüpheli şahsın bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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