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Eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video

Eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video

25.07.2024 | 14:27

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan bir eğlence mekânının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi iş yeri önüne gelerek belinden çıkardığı silah ile peş peşe ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan iş yerinde bulunan müşteriler panikle dışarıya çıktı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları çalışma sonucu iş yerinin önünde 3 adet boş kovan buldu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay öncesi şüpheli şahsın bir süre iş yeri önüne yürüyerek geldiği ve belinden çıkardığı silahı iş yerine doğrultarak peş peşe ateş ettiği görüldü.
Saldırı sonrası şüpheli şahsın bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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