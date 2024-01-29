Eğlence mekanında 3 kişiyi yaralayan şüpheli 128 gün sonra sahte kimlikle yakalandı | Video
BURSA'da bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, 2 garson ile güvenlik görevlisini tabancayla yaralayan Mertcan A. (26), 128 gün sonra bindiği takside sahte kimlikle yakalandı. Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
İL DIŞINA KAÇTI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, il dışına çıkan şüphelinin Bursa'ya geri döndüğünü tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mertcan A.'yı takibe aldı. Mertcan A., dün bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan Mertcan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan Mertcan A.'nın, 2 garson ile güvenlik görevlisini yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eğlence mekanından çıkarılan Mertcan A.'nın telefonda konuştuğu, sonra da bir masaya servis yapan garsona tokat attığı görüldü. Çıkan arbedenin ardından Mertcan A.'nın etraftaki kalabalığa rağmen çalışanlara ateş açıp otomobille kaçtığı görüntülere yansıdı.
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