Eğlence mekanında cinayet işlemişti, 27 yıl hapis cezası aldı | Video
Kocaeli'de eğlence mekanında çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek bir kişiyi öldüren diğerini ise yaralayan sanık, "Olay anında kendimi ve yanımdakileri korumak amacıyla hareket ettim. O anda yapmam gerekenin bu olduğunu düşündüm. Öleceğimi zannettim, panik ve heyecanla ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dedi. Mahkeme heyeti sanığa, "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" ve "Öldürmeye teşebbüs suçundan 27 yıl hapis cezası verdi.
"ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM, PANİK VE HEYECANLA ATEŞ ETTİM"
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Zekeriya Ş. ve diğer celselerde tahliye edilen Muharrem Ş. ile Bahadır Y. katıldı. Savunma için söz hakkı verilen Zekeriya Ş., "Olay anında kendimi ve yanımdakileri korumak amacıyla hareket ettim. O anda yapmam gerekenin bu olduğunu düşündüm. Öleceğimi zannettim, panik ve heyecanla ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.
"VURULDUĞUM İÇİN ZEKERİYA İSTEMEDEN DE OLSA SİLAH KULLANMAK ZORUNDA KALDI"
Savunma yapan tutuksuz sanık Bahadır Y., "Bana küfür edildiği için Ferit'e kafa attım. Attığım kafadan ve vurulmam sebebiyle Zekeriya istemeden de olsa silah kullanmak zorunda kaldı. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
27 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zekeriya Ş.'nin Birol Kibar'a karşı işlemiş olduğu "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 18 yıl hapis, Ferit F.B.'ye karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Bahadır Y.'nin Ferit F.B.'ye karşı işlemiş olduğu "Basit yaralama" suçundan 2 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Muharrem Ş.'nin ise "Kasten öldürme" ve "Öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine karar verildi.
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