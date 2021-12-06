Eğlence mekanlarına satacaklardı, suçüstü yakalandılar | Video

İstanbul’da yaklaşan yılbaşı öncesi düzenlenen “Sahte İçki” operasyonunda; eğlence mekanları ve alkollü restoranlara satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yaklaşan yılbaşı öncesi "Sahte İçki" operasyonlarını sürdürdü. Silivri İlçesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. İki kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri dört milyon lira olan 7 bin 716 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda; şüphelilerin ucuz maliyetlerle temin ettikleri metil alkolü damıtarak "Tersiyer Butil Alkol" (TBA) haline getirdikleri belirlendi. Şüphelilerin matbaalarda sahte TAPDK bandrolleri ve içki şişesi etiketleri bastırdıkları, mekanlardan ve çöplerden topladıkları boş içki şişelerine imal ettikleri sahte içkileri doldurdukları da saptandı. Şüphelilerin sahte içkileri sahte irsaliyeler düzenleyerek Muğla ve Antalya başta olmak üzere farklı illerdeki eğlence mekanları ve alkollü restoranlara satarak piyasaya sürmeye hazırlandıkları da belirlendi. Operasyon sonucunda devletin yaklaşık 2 milyon 240 bin lira vergi kaybına uğramasının önüne geçildiği açıklandı.