Video Yaşam Eğlence merkezinde görüştüğü kadını öldürdükten sonra kendini vurdu | Video
Eğlence merkezinde görüştüğü kadını öldürdükten sonra kendini vurdu | Video

Eğlence merkezinde görüştüğü kadını öldürdükten sonra kendini vurdu | Video

13.10.2024 | 08:45

Ankara'nın Rüzgarlı Caddesi bir kişi eğlence merkezinde görüştüğü kadınını öldürdükten sonra kendini vurdu.

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Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezinde bulunan S.A.A. önce görüştüğü kadın N.Ç.'yi silahla vurarak öldürdü. S.A.A. ardından aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan S.A.A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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