Eğlence merkezinde laf atma kavgası: 2 gözaltı | Video
Bartın'da bir eğlence merkezinde laf atma meselesi yüzünden 2 grup arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
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