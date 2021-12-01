Video Yaşam Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği | Video
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği | Video

Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği | Video

01.12.2021 | 12:28

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Mersin'in Silifke ilçesinde girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek için korsesinin içerisine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan şüpheli, suçüstü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında, bir şahsın kopya çektiğinden şüphelenen görevliler polisi aradı. Görevlilerin ihbarı üzerine sınav merkezine giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 39 yaşındaki N.K adlı şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın üzerinde bulunan korse içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, bel kısmında bulunan beyaz torba içerisinde cep telefonu, taşınabilir modem ve 1 adet kulak içi kablosuz kulaklık bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde kopya düzeneğini 20 bin TL karşılığında B.Ç adlı şahsa hazırlattığını, 12 bin TL ödeme yaptığını ve sınav sonunda 8 bin TL daha ödeme yapacağını söyledi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, düzeneği hazırlayan B.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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