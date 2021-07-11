Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı | Video
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Samsun'da ehliyet sınavı sırasında sürücü adayı genç kızın aracı şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı'nda düzenlenen ehliyet için direksiyon sınavında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü kursu öğrencisi Hüsna A. (23) idaresindeki otomobil, direksiyon sınavı sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı ve ters döndü. Sürücü adayı Hüsna A. ile yanında bulunan sınav görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Sürücü kursu sahipleri de kazadan sınav görevlisinin hatasının bulunduğunu belirterek, sınav görevlisinin müdahale etmediği için kazanın meydana geldiğini ileri sürdüler.