Ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video
Mersin'de önce minibüse ardından da kaldırımda yürüyen genç kıza çarpıp köprüden aşağı düşürerek ağır yaralanmasına neden olan sürücünün ehliyetin el konuldu, alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı mahkemeden ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Ercan E.'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, ehliyetine el konuldu. Emniyette ifadesi alınan sürücü, daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü adli kontrolle serbest kaldı.
Öteyandan ağır yaralanan genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
KAZI ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI
Bu arada, genç kızın ağır yaralandığı kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sollamak istediği minibüse arkadan çarparak kontrolden çıkıp yolda yürüyen genç kıza çarparak köprüden aşağı düşürdüğü anlar yer aldı.
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