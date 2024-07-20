Ehliyetsiz kullandığı araçla alkollü yakalanan şahıs dakikalarca polise yalvardı | Video
Aksaray'da açık cezaevinden izinli çıkan bir mahkum ehliyetsiz kullandığı araçta alkollü olarak yakalandı. 2 saat boyunca polise dil dökerek adeta yalvaran şahsa 32 bin 393 TL para cezası kesildi.
Yaklaşık 2 saat boyunca polise dil döken sürücü M.D., "Durumum da yok. Kurban olayım abi, kaçmayım dedim ve kaçmadım size geldim, saygı gösteriyorum kurban olayım. Ben açık cezaevindeyim, izindeyim. Param yok kurban olayım. İşlemleri şu arkadaşıma yap bari. Ehliyetli bu adam. Ben ceza yemeyim kurban olayım. Zaten yatıyorum içerde, bari şu arkadaşa yaz, bunun adına yaz bana yazma. Abi çoluğunun çocuğunun ayağını öpeyim. Elini ayağını öpeyim abi" dedi.
Yanındaki Osman isimli arkadaşı da, "Adam 8 yıldır yatıyor. Şurada yemek yedik eve gidecektik" diye arkadaşına ceza yazılmamasını istedi.
Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 32 bin 393 TL para cezası kesildi. Araç ise kiralayan asıl şahsa teslim edildi.
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