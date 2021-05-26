Ehliyetsiz kuryenin çarptığı araç sahibi sinir krizi geçirdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
26:17
00:43
Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler | Video 26.05.2021 | 10:30
00:33
Şile’de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi | Video 26.05.2021 | 10:26
08:02
01:07
Marketten televizyonu böyle çalıp kaçtı | Video 26.05.2021 | 10:16
00:44
Ehliyetsiz kuryenin çarptığı araç sahibi sinir krizi geçirdi | Video 26.05.2021 | 10:16
00:37
04:17
Tartıştığı sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı | Video 26.05.2021 | 10:01
02:00
Kadıköy’de kasklı hırsızların motosikleti çaldıkları an kamerada | Video 26.05.2021 | 10:01
05:06
00:18
00:27
Taksim'de kavga kamerada | Video 26.05.2021 | 09:22
02:55
Pendik’te istinat duvarı çöktü, 5 katlı bina tahliye edildi | Video 26.05.2021 | 09:18
04:12
Şişli’de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi | Video 26.05.2021 | 09:03
01:44
02:09
Kocaeli'deki korku dolu anlar kamerada! Alev alev yandı 26.05.2021 | 08:51
03:21
01:08
Adana'da silahlı dehşet! 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 26.05.2021 | 08:44
02:46
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı | Video 26.05.2021 | 08:31
01:26
Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi | Video 26.05.2021 | 08:31
Esenyurt’ta ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpması sonucu araç sahibi sinir krizi geçirerek kuryeye saldırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'a bağlı Çınar Mahallesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası aracının hasar aldığını gören sürücü sinirlenerek motor kuryenin üzerine yürüdü, motor kuryenin ehliyetsiz olduğunu da öğrenen sürücü deliye dönerek motor kuryeyi dövmeye başladı. Yaşanan arbedede motor kurye yaralanırken, olay çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.